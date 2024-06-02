Били "Іскандером", С-300 та дронами: ЗС РФ масовано атакували Україну, вибухало у восьми областях

Майже половину усіх Shahed-136, запущених вночі по Україні, збили над Миколаївською областю. Внаслідок падіння уламків постраждало промислове підприємство, повідомив Віталій Кім.

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В ніч на 2 червня російські військові запустили по Україні крилату ракету "Искандер-К", яка стартувала у Криму і летіла у напрямку Харкова. Крім того, центральним та південним областям загрожували 25 дронів-камікадзе Shahed. Про деталі нічної атаки ЗС РФ пресслужба Повітряних сил ЗСУ розповіла на сторінці Facebook.

У звіті Повітряних сил вказали точки, з яких стартували російські засоби ураження. Крилата ракета "Искандер-К" летіла з Криму на Харків. Ракету С-300 запустили на Донеччині — якому регіону вона загрожувала, не назвали. Дрони-камікадзе Shahed стартували з полігону на мисі Чауда в Криму та з-під Єйська та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському країн РФ.

Українські сили ППО збили 24 з 25 дронів, які росіяни запустили по українцях. Ворожі БПЛА знешкоджували у восьми областях:

Миколаївській; Одеській; Херсонській; Київській; Хмельницькій; Дніпропетровській; Кіровоградській; Вінницькій.

Обстріл 2 червня - скільки дронів та ракет збили сили ППО ЗСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Обстріл 2 червня — деталі

Повітряна тривога, яку оголосили в Україні в ніч на 2 червня, найдовше тривала у Вінницькій області — близько восьми годин, з 00:20 до 08:55. У інших регіонах — близько однієї-двох годин раз чи двічі протягом російського нальоту.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку повідомив, що над регіоном Сили оборони збили 11 Shahed. Внаслідок падіння уламків загорівся склад промислового підприємства у Куцурубській громаді неподалік від Очакова. Зі слів посадовця, до 6 ранку пожежу загасили, постраждалих громадян немає.

Обстріл 2 червня - Кім про наслідки атаки у Миколаївській області Фото: Скриншот

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вказав, що ЗСУ збили над регіоном два російські БПЛА у районі Нікополя. Є пошкодження від удару дрона у Мирівській громаді, заявив чиновник.

"Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді", — написав посадовець.

Обстріл 2 червня - Лисак про наслідки атаки у Дніпропетровській області Фото: Скриншот

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram-каналі написав, що сили ППО знешкодили один російський дрон. Внаслідок російської атаки немає поранених та пошкодження об'єктів інфраструктури.

Обстріл 2 червня - Тюрін про наслідки атаки у Хмельницькій області Фото: Скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов поки що не повідомляли про наслідки удару "Искандер-К" ЗС РФ. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкін, Київська ОВА писали лише про початок та кінець повітряної тривоги.

Зазначимо, напередодні, 1 червня, ЗС РФ запустив по Україні 52 ракет різних типів та 47 дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили 46 з 47 БПЛА та 30 з 35 ракет Х-101. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог пошкодив ще дві гідроелектростанції.

Нагадуємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що під час атаки 1 червня ЗС РФ пошкодили Дніпровську ГЕС.