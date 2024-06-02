Били "Искандером", С-300 и дронами: ВС РФ атаковали Украину, взрывалось в восьми областях

Почти половину всех Shahed-136, запущенных ночью по Украине, сбили над Николаевской областью. В результате падения обломков пострадало промышленное предприятие, сообщил Виталий Ким.

Related video

В ночь на 2 июня российские военные запустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К", которая стартовала в Крыму и летела в направлении Харькова. Кроме того, центральным и южным областям угрожали 25 дронов-камикадзе Shahed. О деталях ночной атаки ВС РФ пресс-служба Воздушных сил ВСУ рассказала на странице Facebook.

В отчете Воздушных сил указали точки, с которых стартовали российские средства поражения. Крылатая ракета "Искандер-К" летела из Крыма на Харьков. Ракету С-300 запустили в Донецкой области — какому региону она угрожала, не назвали. Дроны-камикадзе Shahed стартовали с полигона на мысе Чауда в Крыму и из-под Ейска и Приморско-Ахтарска в Краснодарском стран РФ.

Украинские силы ПВО сбили 24 из 25 дронов, которые россияне запустили по украинцам. Вражеские БПЛА обезвреживали в восьми областях:

Николаевской; Одесской; Херсонской; Киевской; Хмельницкой; Днепропетровской; Кировоградской; Винницкой.

Обстрел 2 июня — сколько дронов и ракет сбили силы ПВО ВСУ Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Обстрел 2 июня — детали

Воздушная тревога, которую объявили в Украине в ночь на 2 июня, дольше всего длилась в Винницкой области — около восьми часов, с 00:20 до 08:55. В других регионах — около одного-двух часов раз или дважды в течение российского налета.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким утром сообщил, что над регионом Силы обороны сбили 11 Shahed. В результате падения обломков загорелся склад промышленного предприятия в Куцурубской общине неподалеку от Очакова. По словам чиновника, до 6 утра пожар потушили, пострадавших граждан нет.

Обстрел 2 июня — Ким о последствиях атаки в Николаевской области Фото: Скриншот

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак указал, что ВСУ сбили над регионом два российских БПЛА в районе Никополя. Есть повреждения от удара дрона в Мировской общине, заявил чиновник.

"Дронами-камикадзе попал по Мировской общине", — написал чиновник.

Обстрел 2 июня — Лысак о последствиях атаки в Днепропетровской области Фото: Скриншот

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram-канале написал, что силы ПВО обезвредили один российский дрон. В результате российской атаки нет раненых и повреждения объектов инфраструктуры.

Обстрел 2 июня — Тюрин о последствиях атаки в Хмельницкой области Фото: Скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов пока не сообщали о последствиях удара "Искандер-К" ВС РФ. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, Одесской ОВА Олег Кипер, Херсонской ОВА Александр Прокудин, Кировоградской ОВА Андрей Райкин, Киевская ОВА писали только о начале и конце воздушной тревоги.

Отметим, накануне, 1 июня, ВС РФ запустил по Украине 52 ракет различных типов и 47 дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили 46 из 47 БПЛА и 30 из 35 ракет Х-101. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг повредил еще две гидроэлектростанции.

Напоминаем, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что во время атаки 1 июня ВС РФ повредили Днепровскую ГЭС.