Сили оборони України контратакували у Вовчанську і відбили кілька позицій, — Bild

Німецький військовий аналітик Юліан Рьопке зазначив, що тиждень тому половина міста перебувала під контролем окупаційних військ РФ. Тепер же противник займає тільки чверть населеного пункту.

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Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив про контратаку українських сил у Вовчанську. За його словами, бійцям Сил оборони України вдалося просунутися і відбити у росіян кілька кварталів. Про це 2 червня повідомив Telegram-канал видання Bild

Два тижні тому аналітик зазначив, що підрозділи ЗС РФ зайняли північну частину міста, а бої велися в районі м'ясокомбінату. Також повідомлялося про захоплення противником частини населеного пункту Стариця. Однак тепер ситуація дещо змінилася.

"Уже тільки близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Здається, українцям вдалося там просунутися і витіснити росіян", — розповів Рьопке.

Водночас російські війська, втрачаючи позиції у Вовчанську, вдаються до артилерії та авіації. Унаслідок обстрілів із важких артилерійських систем і РСЗВ, а також завдавання авіаційних ударів, у місті спостерігаються великі руйнування.

"Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і дедалі частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані", — стверджує аналітик.

Що кажуть українські джерела

Тим часом дані, озвучені німецьким військовим оглядачем, різняться з інформацією від українських джерел. Згідно з картографічними даними моніторингової групи DeepState, населений пункт Стариця не перебуває під контролем російських сил.

Фото: Deep State

За оперативною інформацією, наразі в районі цього н.п. тривають бої, але ситуацію ЗСУ контролюють.

У черговому зведенні Генштабу ЗСУ ситуація у Вовчанську не висвітлювалася. У службі лише повідомили про авіаційні удари противника по території Харківської області.

"З району Бєлгорода агресор завдав удару однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу в П'ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами", — повідомила пресслужба.

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