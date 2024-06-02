Силы обороны Украины контратаковали в Волчанске и отбили несколько позиций, — Bild

Немецкий военный аналитик Юлиан Репке отметил, что неделю назад половина города находилась под контролем оккупационных войск РФ. Теперь же противник занимает только четверть населенного пункта.

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Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил о контратаке украинских сил в Волчанске. По его словам, бойцам Сил обороны Украины удалось продвинуться и отбить у россиян несколько кварталов. Об этом 2 июня сообщил Telegram-канал издания Bild

Две недели назад аналитик отметил, что подразделения ВС РФ заняли северную часть города, а бои велись в районе мясокомбината. Также сообщалось о захвате противником части населенного пункта Старица. Однако теперь ситуация несколько изменилась.

"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян", — рассказал Репке.

В то же время, российские войска, теряя позиции в Волчанске прибегают к артиллерии и авиации. В результате обстрелов из тяжелых артиллерийских систем и РСЗО, а также нанесения авиационных ударов, в городе наблюдаются большие разрушения.

"Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния", — утверждает аналитик.

Что говорят украинские источники

Между тем данные, озвученные немецким военным обозревателем, разнятся с информацией от украинских источников. Согласно картографическим данным мониторинговой группы DeepState, населенный пункт Старица не находится под контролем российских сил.

Фото: Deep State

По оперативной информации в настоящее время в районе данного н.п. идут бои, но ситуацию ВСУ контролируют.

В очередной сводке Генштаба ВСУ ситуация в Волчанске не освещалась. В службе лишь сообщили об авиационных ударах противника по территории Харьковской области.

"Из района Белгорода агрессор нанес удар одной КАБ по Харькову и Великих Проходах соответственно, три КАБа враг сбросил по Русской Лозовой, еще по одному КАБу в Пятихатку и Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами", — сообщила пресс-служба.

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