ЗС РФ "Іскандерами" атакували Україну: є руйнування та поранені цивільні (фото)

У Дніпрі сім постраждалих внаслідок нічної атаки на місто. Як уточнив глава ОВА Сергій Лисак, серед них двоє дітей — 1-місячний хлопчик та 17-річний юнак.

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Сьогодні вночі, 4 червня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він наголосив, що обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Дніпропетровській області.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати на даний момент невстановленого типу на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу Чернігівська ОВА не інформувала про бойову роботу протиповітряної оборони та можливі наслідки.

Як повідомлялося, в результаті падіння уламків у Дніпрі постраждало немовля, а 17-річний юнак наразі знаходиться у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Зараз йому роблять операцію в лікарні", — розповіла мама постраждалого підлітка.

Також постраждали 68-річний чоловік і жінки 32, 36 і 56 років.

Пізніше, як повідомив глава ОВА Сергій Лисак, стало відомо про ще одного пораненого, 37-річного чоловіка. Наразі він знаходиться у лікарні.

Фото: соцмережi

Загалом, за інформацією влади, у місті після ракетного удару 7 постраждалих.

Водночас місцеві канали повідомляють, що неподалік від місця вибуху містяни знаходять дивні металеві кубики.

Нагадаємо, що 1 червня російські війська провели масований обстріл української енергетичної інфраструктури, атакувавши енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.