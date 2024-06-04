ВС РФ "Искандерами" атаковали Украину: есть разрушения и раненые гражданские (фото)

В Днепре семь пострадавших в результате ночной атаки на город. Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, среди них двое детей — 1-месячный мальчик и 17-летний юноша.

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Сегодня ночью, 4 июня, россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Днепропетровской области.

Кроме того, около полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата на данный момент неустановленного типа на северном направлении. Два — уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два — прекратили свое существование самостоятельно.

Отметим, что на момент публикации материала Черниговская ОВА не информировала о боевой работе противовоздушной обороны и возможных последствиях.

Как сообщалось, в результате падения обломков в Днепре пострадал младенец, а 17-летний юноша сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Сейчас ему делают операцию в больнице", — рассказала мама пострадавшего подростка.

Также пострадали 68-летний мужчина и женщины 32, 36 и 56 лет.

Позже, как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, стало известно о еще одном раненом, 37-летнем мужчине. Сейчас он находится в больнице.

Фото: соцсети

Всего, по информации властей, в городе после ракетного удара 7 пострадавших.

В то же время местные каналы сообщают, что неподалеку от места взрыва горожане находят странные металлические кубики.

Напомним, что 1 июня российские войска провели массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры, атаковав энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.