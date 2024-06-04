"Мир може гарантувати тільки поразка агресора": в ОП заявили про зникнення "червоних ліній"

Подоляк переконаний, що зважаючи на масштаби воєнних злочинів Росії, гарантувати реальний мир можна лише шляхом воєнної поразки агресора. Партнери України мають відмовитись від зволікань та забезпечити Київ озброєнням.

Related video

У російсько-українській війні зникли "всі вчорашні червоні лінії" та йде ескалація. Так вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Своїми думками він поділився у Telegram.

"Війна вже велика. Усі вчорашні червоні лінії зникли. Все, що вчора здавалося немислимим, є вже реальністю. Ескалація? Так є. Але сам факт агресії та обнулення міжнародного права з боку Росії – максимальна ескалація. Тому не потрібно продовжувати озиратися назад", — заявив він.

У своєму дописі Подоляк натякає, що Київ, як і раніше, не приймає ніяких варіантів завершення війни, "крім обов'язкової воєнної поразки агресора". Він переконаний, що гарантувати реальний мир за такого обсягу агресії та воєнних злочинів з боку РФ інакше неможливо.

За його словами, зволікання партнерів з термінами допомоги та дозволами для України — це шлях до підвищення ціни війни.

"Перша: паритетність війни. Україні потрібний порівняний обсяг зброї. Високоточність. Щоб компенсувати російську кількість. Інакше ніяк… І друге: швидкість прийняття рішень у війні. Все потрібно робити швидко. Будь-яке зволікання – це завжди шлях підвищення ціни війни", – написав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 4 червня президент США Джо Байден заявив, що мир для України означає гарантію, що Росія більше ніколи не нападе на її території. Однак для цього, на думку американського лідера, Україні не обов’язково бути членом НАТО.

31 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією наразі є нереалістичними. За його словами, мир з Москвою може стати пасткою.