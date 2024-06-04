"Мир может гарантировать только поражение агрессора": в ОП заявили об исчезновении "красных линий"

Подоляк убежден, что учитывая масштабы военных преступлений России, гарантировать реальный мир можно только путем военного поражения агрессора. Партнеры Украины должны отказаться от проволочек и обеспечить Киев вооружением.

Related video

В российско-украинской войне исчезли "все вчерашние красные линии" и идет эскалация. Так считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Своими мыслями он поделился в Telegram.

"Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все, что вчера казалось немыслимым, является уже реальностью. Эскалация? Да, есть. Но сам факт агрессии и обнуления международного права со стороны России — максимальная эскалация. Поэтому не нужно продолжать оглядываться назад", — заявил он.

В своей заметке Подоляк намекает, что Киев по-прежнему не принимает никаких вариантов завершения войны, "кроме обязательного военного поражения агрессора". Он убежден, что гарантировать реальный мир при таком объеме агрессии и военных преступлений со стороны РФ иначе невозможно.

По его словам, промедление партнеров со сроками помощи и разрешениями для Украины — это путь к повышению цены войны.

"Первая: паритетность войны. Украине нужен сопоставимый объем оружия. Высокоточность. Чтобы компенсировать российское количество. Иначе никак... И второе: скорость принятия решений в войне. Все нужно делать быстро. Любое промедление — это всегда путь повышения цены войны", — написал заместитель руководителя ОП.

Напомним, 4 июня президент США Джо Байден заявил, что мир для Украины означает гарантию, что Россия больше никогда не нападет на ее территории. Однако для этого, по мнению американского лидера, Украине не обязательно быть членом НАТО.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока нереалистичны. По его словам, мир с Москвой может стать ловушкой.