Альтернатива MGCS: у Німеччині розробляють танк нового покоління Leopard 2AX

Очевидно, зазначають західні оглядачі, Німеччина готує собі якийсь план "Б" на випадок провалу проєкту Main Ground Combat System Main (MGCS). На це натякає той факт, що роботи зі створення нового варіанту Leopard ведуться на замовлення Бундесверу.

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Наразі Німеччина активно розвиває альтернативний проєкт Leopard 2AX — вдосконалену версію танка Leopard 2A8. Роботи ведуться попри спільні франко-німецькі зусилля зі створення танка нового покоління MGCS (Main Ground Combat System). Про подробиці проєкту розповіли 7 червня оглядачі Army Recognition.

Автори матеріалу пишуть, що роботи зі створення нового варіанту знаменитого танка ведуться на замовлення Бундесверу. Таким чином Leopard 2AX покликаний стати проміжним рішенням між поточною версією Leopard 2A8 і майбутнім MGCS.

Тим часом цей крок може поставити під загрозу двостороннє співробітництво і створити новий розкол у європейському оборонному партнерстві. Річ у тім, що для ФРН цей проєкт слугував таким собі планом "Б" на випадок провалу франко-німецької програми або навіть важелем у майбутніх переговорах. Можливо, Бундесвер цим має намір поставити партнерів перед доконаним фактом щодо того, що впевненості з приводу реалізації проєкту MGCS у німців немає.

У такий спосіб Берлін демонструє бажання управляти ризиками й можливими затримками в проєкті MGCS, що ставить під сумнів довгострокову життєздатність франко-німецького оборонного партнерства.

"Leopard 2AX — це не просто реакція на потенційний провал MGCS, а й, можливо, більш прагматичний погляд Німеччини на управління ризиками в такому складному і дорогому проєкті", — зазначили оглядачі.

Що відомо про Leopard 2AX

Leopard 2AX задуманий як істотне поліпшення Leopard 2A8 і охоплює останні досягнення в галузі бронетехніки, систем озброєння і захисту.

Танк буде оснащений сучасними системами активного і пасивного захисту, вдосконаленою системою озброєння і розширеними можливостями зв'язку та цифрового управління. Експерти підкреслюють, що ці поліпшення зроблять Leopard 2AX надійним і автономним варіантом на випадок провалу проєкту MGCS.

Детальніших характеристик і можливостей машини поки що немає, проте ще рік тому оглядачі Defense Express писали, що ключові зміни стосуватимуться прицільних приладів, зв'язку та інших цифрових систем, включно з системою управління вогнем. Але основне озброєння все ж не зміниться, тобто це буде 120-мм гармата з довжиною в 55 калібрів.

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