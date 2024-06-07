Люди під загрозою: ЗС РФ додали на ракету Х-101 касетну бойову частину, — соцмережі (фото)

За два роки війни ракета Х-101 ЗС РФ "пережила" чотири вдосконалення, розповів офіцер ЗСУ. Остання переробка зробила її ще більш смертоносною.

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Російське командування продовжило модернізацію дозвукової крилатої ракети Х-101, якою з перших днів вторгнення обстрілює українців. У останній модернізації "покращили" бойову частину, половину якої заповнили касетними мікроснарядами. Про зміни в конструкції Х-101 розповіли у Telegram-каналі "Полковник ГШ", який веде офіцер ЗСУ.

7 червня автор каналу повідомив, що вночі Сили оборони збили Х-101. На місці падіння ракети відшукали уламки, які свідчать про чергову модернізацію засобу ураження. Він нагадав, що крилата ракета отримала дві бойові частини (БЧ) (з початку травня 2024 року). Обидві частини спершу були осколково-фугасні (пробивала бетонні стіни). Однак тепер одна з частин отримала касетні боєзаряди, ідеться у дописі (може містити протипіхотні міни, небезпечні для цивільних).

Повідомлення ілюструється світлиною з уламками російської ракети, яка, як стверджує офіцер, була збита в ніч на 7 червня.

Ракета Х-101 - уламки після удару по Україні 7 червня Фото: Telegram / Полковник ГШ Ракета Х-101 - фрагмент знищеної ракети, 7 червня Фото: Telegram / Полковник ГШ

Військовий не уточнив, скільки касетних мікрозарядів помістилось всередині Х-101 (зазначимо, ракета має сумарну вагу бойової частини 960 кг). Натомість зауважив, що подібний тип БЧ досі мала лише інша дозвукова ракета Х-59 (несе заряд вагою від 280 до 310 кг).

У дописі також перелічують чотири модернізації, які російські конструктори провели протягом двох років війни в Україні: від додавання оптики і РЕБ до появи двох бойових частин різного типу.

Ракети Х-101 - які модифікації провели з лютого 2022 по травень 2024 року Фото: Скриншот

Тим часом зранку 7 червня Повітряні сили ЗСУ розповіли про нічну ракетно-дронову атаку ЗС РФ. Ворог запустив п'ять ракет Х-101/Х-555 — усі було збито. Як повідомив голова Хмельницької військові адміністрації, у регіоні знешкодили 11 цілей; він не вказав, чи то були "Шахеди, чи ракети.

Попередні атаки з використанням цього ж типу ракет стались 1 червня (30 з 35 збили сили ППО), 30 травня (сім з семи), 26 травня (шість із шести).

Зазначимо, 3 червня автор Telegram-каналу одним з перших повідомив про дрони-камікадзе Shahed-136, оснащені відеокамерами. Відеокамери передають зображення через мережу Wi-Fi за допомогою стільникової мережі 3G/4G. Про це ж розповів фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов. З його слів, віднедавна мобільні групи сил ППО ЗСУ для боротьби з дронами почали використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадуємо, вдень 7 червня було гучно у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві представники окупантів заявили про атаку ракет ATCMS, а український журналіст підтвердив, що вдарили по військовій базі ЗС РФ.