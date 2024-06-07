Люди под угрозой: ВС РФ добавили на ракету Х-101 кассетную боевую часть, — соцсети (фото)

За два года войны ракета Х-101 ВС РФ "пережила" четыре усовершенствования, рассказал офицер ВСУ. Последняя переработка сделала ее еще более смертоносной.

Related video

Российское командование продолжило модернизацию дозвуковой крылатой ракеты Х-101, которой с первых дней вторжения обстреливает украинцев. В последней модернизации "улучшили" боевую часть, половину которой заполнили кассетными микроснарядами. Об изменениях в конструкции Х-101 рассказали в Telegram-канале "Полковник ГШ", который ведет офицер ВСУ.

7 июня автор канала сообщил, что ночью Силы обороны сбили Х-101. На месте падения ракеты отыскали обломки, которые свидетельствуют об очередной модернизации средства поражения. Он напомнил, что крылатая ракета получила две боевые части (БЧ) (с начала мая 2024 года). Обе части сначала были осколочно-фугасные (пробивала бетонные стены). Однако теперь одна из частей получила кассетные боезаряды, говорится в заметке (может содержать противопехотные мины, опасные для гражданских).

Сообщение иллюстрируется фотографией с обломками российской ракеты, которая, как утверждает офицер, была сбита в ночь на 7 июня.

Ракета Х-101 — обломки после удара по Украине 7 июня Фото: Telegram / Полковник ГШ Ракета Х-101 — фрагмент уничтоженной ракеты, 7 июня Фото: Telegram / Полковник ГШ

Военный не уточнил, сколько кассетных микрозарядов поместилось внутри Х-101 (отметим, ракета имеет суммарный вес боевой части 960 кг). Зато заметил, что подобный тип БЧ до сих пор имела только другая дозвуковая ракета Х-59 (несет заряд весом от 280 до 310 кг).

В заметке также перечисляют четыре модернизации, которые российские конструкторы провели в течение двух лет войны в Украине: от добавления оптики и РЭБ до появления двух боевых частей разного типа.

Ракеты Х-101 — какие модификации провели с февраля 2022 по май 2024 года Фото: Скриншот

Тем временем утром 7 июня Воздушные силы ВСУ рассказали о ночной ракетно-дроновой атаке ВС РФ. Враг запустил пять ракет Х-101/Х-555 — все были уничтожены. Глава Хмельницкой военной администрации сообщил, что в регионе сбили 11 целей, но не указал, были ли это "Шахеды" или ракеты.

Предыдущие атаки с использованием этого же типа ракет произошли 1 июня (30 из 35 сбили силы ПВО), 30 мая (семь из семи), 26 мая (шесть из шести).

Отметим, 3 июня автор Telegram-канала одним из первых сообщил о дронах-камикадзе Shahed-136, оснащенных видеокамерами. Видеокамеры передают изображение через сеть Wi-Fi с помощью сотовой сети 3G/4G. Об этом же рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов. По его словам, с недавних пор мобильные группы сил ПВО ВСУ для борьбы с дронами начали использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Напоминаем, днем 7 июня было громко во временно оккупированном Луганске. Местные представители оккупантов заявили об атаке ракет ATCMS, а украинский журналист подтвердил, что ударили по военной базе ВС РФ.