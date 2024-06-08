НАТО хоче створити нову посаду спецпосланника в Україні: що він робитиме

Новий посланник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.

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На тлі обговорення західними лідерами бажання України щодо вступу до НАТО, цей військовий альянс планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні. Про це пише Foreign Policy.

"НАТО думає про призначення нового постійного посланника в Україні, який базуватиметься в Києві, оскільки Альянс прагне посилити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни з Росією", — йдеться у матеріалі.

План, який буде представлений у липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні.

Новий посланник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.

Як стверджують журналісти, призначення високопоставленого посланника також стало б політичним сигналом як для України, так і для Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва.

Деякі західні чиновники вітають створення нової посади посланника як частину більшого пакета підтримки України з боку НАТО.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати адекватний розподіл тягаря по всьому альянсу в нашій колективній підтримці України", — сказала посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Проте є інші офіційні особи в НАТО, які у приватних розмовах розглядають роль посланника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті Києва — формальному приєднанню до альянсу як такого.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", — сказав один з чиновників НАТО.

А що зі вступом України до НАТО

Прихильники України в Європі, особливо східноєвропейські країни, наполягали на тому, щоб Україна отримала офіційне запрошення приєднатися до НАТО як повноправний член на майбутньому саміті. Але Сполучені Штати та Німеччина заблокували ці зусилля. Питання про те, чи варто і коли запрошувати Україну до НАТО залишається гарячою темою серед офіційних осіб Альянсу.

Дехто побоюється, що затягування процесу членства України в НАТО лише винагородить і підбадьорить Путіна. Інші кажуть, що передчасний вступ України до НАТО, коли вона все ще веде повномасштабну оборонну війну проти російського вторгнення, лише прискорить конфронтацію між НАТО і Росією, що підвищить ризик повномасштабного ядерного конфлікту.

"Ви також чули, як американські офіційні особи заявили, що запрошення цього літа не буде на столі. Це малоймовірно, але ми зосереджені на цьому пакеті підтримки, який допоможе нам побудувати міст до членства", — сказала Сміт.

Нагадаємо, 6 червня видання Bloomberg повідомило, що НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій.

4 червня джерела британського видання The Telegraph повідомили, що військове керівництво блоку НАТО розробляє сценарії численних "сухопутних коридорів" для швидкого перекидання американських військ і бронетехніки в разі початку великої наземної війни з Росією на території Європи.