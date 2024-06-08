НАТО хочет создать новую должность спецпосланника в Украине: что он будет делать

Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в том числе потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

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На фоне обсуждения западными лидерами желания Украины относительно вступления в НАТО, этот военный альянс планирует создать новую должность специального посланника в Украине. Об этом пишет Foreign Policy.

"НАТО думает о назначении нового постоянного посланника в Украине, который будет базироваться в Киеве, поскольку Альянс стремится усилить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией", — говорится в материале.

План, который будет представлен в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне, предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине.

Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в том числе потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

Как утверждают журналисты, назначение высокопоставленного посланника также стало бы политическим сигналом как для Украины, так и для России о приверженности Альянса к борьбе Киева.

Некоторые западные чиновники приветствуют создание новой должности посланника как часть большего пакета поддержки Украины со стороны НАТО.

"Мы ищем способы институционализировать часть двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать адекватное распределение бремени по всему альянсу в нашей коллективной поддержке Украины", — сказала посол США при НАТО Джулианна Смит.

Однако есть другие официальные лица в НАТО, которые в частных разговорах рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Киева — формальному присоединению к альянсу как таковому.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего на самом деле хочет от нас Украина", — сказал один из чиновников НАТО.

А что со вступлением Украины в НАТО

Сторонники Украины в Европе, особенно восточноевропейские страны, настаивали на том, чтобы Украина получила официальное приглашение присоединиться к НАТО как полноправный член на предстоящем саммите. Но Соединенные Штаты и Германия заблокировали эти усилия. Вопрос о том, стоит ли и когда приглашать Украину в НАТО остается горячей темой среди официальных лиц Альянса.

Некоторые опасаются, что затягивание процесса членства Украины в НАТО только вознаградит и подбодрит Путина. Другие говорят, что преждевременное вступление Украины в НАТО, когда она все еще ведет полномасштабную оборонительную войну против российского вторжения, лишь ускорит конфронтацию между НАТО и Россией, что повысит риск полномасштабного ядерного конфликта.

"Вы также слышали, как американские официальные лица заявили, что приглашения этим летом не будет на столе. Это маловероятно, но мы сосредоточены на этом пакете поддержки, который поможет нам построить мост к членству", — сказала Смит.

Напомним, 6 июня издание Bloomberg сообщило, что НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий.

4 июня источники британского издания The Telegraph сообщили, что военное руководство блока НАТО разрабатывает сценарии многочисленных "сухопутных коридоров" для быстрой переброски американских войск и бронетехники в случае начала большой наземной войны с Россией на территории Европы.