Одна бригада стримує три ворожі: ЗСУ показали бої на Покровському напрямку (відео)

Російська армія не збавляє темп атак: бої не вщухають ні на хвилину. Однак ЗСУ відбивають спроби штурмів, їм допомагають американські машини Bradley.

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Військові з 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади військ Росії на Покровському напрямку, епіцентрі бойових дій. Про це заявило командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Російські окупанти не зменшують темп штурмів і намагаються просунутися вглиб української території. Величезні резерви живої сили дають змогу ворогу поповнювати великі втрати й атакувати. Бої не вщухають ні на хвилину, розповіло командування.

Сухопутні війська показали відео невдалого прориву російського БТР у населений пункт. Екіпаж бойової машини Bradley швидко відреагував на ситуацію і вивів з ладу ворожу техніку.

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що найгарячіша обстановка — на Покровському напрямку. ЗС РФ не полишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. Безперервними штурмовими діями росіяни хочуть вклинитися в бойові порядки ЗСУ.

Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Сили оборони стабілізують обстановку і не допускають просування противника. Попередньо втрати РФ на зазначеному напрямку — майже 200 убитими та пораненими.

"Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки", — відзвітувало керівництво ЗСУ.

Нагадаємо, російська армія активно діє по всій лінії фронту, постійні штурми фіксуються на Куп'янському напрямку.

ЗСУ нещодавно відбили в росіян село Калинівка в районі Часового Яру. Українська армія відтіснила російських окупантів від каналу біля Часового Яру.