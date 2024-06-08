"Перетворилися на металобрухт": прикордонники дронами знищили інженерну техніку росіян (відео)

Після "знайомства" з українськими ударними БПЛА техніка окупантів стає непридатною для експлуатації.

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На кордоні з Сумською областю збройні сили Російської Федерації намагаються провести додаткові інженерні облаштування своїх позицій. Про це повідомляють у державній прикордонній службі України.

Як повідомляється, пілоти FPV-дронів ДПСУ перетворюють інженерну техніку загарбників у "пам'ятники металобрухту".

Також оприлюднене відео, на якому помітна техніка, схожа на російський військовий екскаватор ЕОВ-3523.

Одна з машин була схована у лісопосадці, а інша стояла на відкритому просторі, біля т.зв. "зубів дракона".

Як в першому, так і в другому випадках, землерийні машини було знищено влучними ударами безпілотників.

Нагадаємо, що на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, росіяни не мають достатніх ресурсів, щоб відкривати ще один фронт, здійснюючи напад з Курської області на Сумщину. На Харківському напрямку, за його словами, у ворога виникли серйозні проблеми.

Також Фокус писав, що 1 червня російські окупанти намагалися прорватися на територію Сумської області, використавши для цього 18 одиниць техніки. Але після зустрічі з бійцями 24-ї ОШБр їм довелося "накивати п'ятами".

Водночас військові запевняють, що Сумська область є другою за якістю побудованої лінії оборони.