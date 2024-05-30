Не Донбас: в ЗСУ розповіли, які ділянки фронту мають найкращі укріплення

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", є ділянки, на яких взагалі немає укріплень. Тоді як два напрямки приємно вразили бійця.

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На Запорізькому напрямку побудовані найкращі укріплення. Тоді як на інших ділянках фронту спостерігаються проблеми. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram.

"Проаналізувавши обстановку на різних напрямках стосовно ліній оборони, які знаходяться за передовими позиціями СОУ хочу зазначити, що є в нас з цим досі багато проблем", — сказав "Алекс" та зазначив, що є ділянки, які взагалі необладнані.

Військового приємно здивував лише Запорізький напрямок, де укріплення будувалися ще з кінця осені 2023 року. Він наголосив, що там добре обладнані мінімум три лінії оборони. "Алекс" вважає, що це може бути повʼязано з потенційно складною ділянкою в районі Роботиного. Зокрема, загострення у цьому районі спровокував би відхід українських бійців.

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"Факт, що хлопці на тому напрямку мають нормальні запасні позиції в разі чого", — наголосив лейтенант.

Він додав, що на другому місці Сумська область попри те, що писали в інфопросторі. Про інші напрямки боєць не захотів говорити.

Нагадаємо, 17 травня керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок повідомив, що ситуація із захисними спорудами в Харківській області неоднозначна. За його словами, перед носом у противника потужну фортифікацію не побудуєш.

29 травня начальник Київської ОВА Руслан Кравченко показав кадри облаштування фортифікаційних споруд у регіоні. Він наголосив, що військове командування визначило де і що будуватимуть.