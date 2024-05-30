Не Донбас: в ЗСУ розповіли, які ділянки фронту мають найкращі укріплення
За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", є ділянки, на яких взагалі немає укріплень. Тоді як два напрямки приємно вразили бійця.
На Запорізькому напрямку побудовані найкращі укріплення. Тоді як на інших ділянках фронту спостерігаються проблеми. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram.
"Проаналізувавши обстановку на різних напрямках стосовно ліній оборони, які знаходяться за передовими позиціями СОУ хочу зазначити, що є в нас з цим досі багато проблем", — сказав "Алекс" та зазначив, що є ділянки, які взагалі необладнані.
Військового приємно здивував лише Запорізький напрямок, де укріплення будувалися ще з кінця осені 2023 року. Він наголосив, що там добре обладнані мінімум три лінії оборони. "Алекс" вважає, що це може бути повʼязано з потенційно складною ділянкою в районі Роботиного. Зокрема, загострення у цьому районі спровокував би відхід українських бійців.
"Факт, що хлопці на тому напрямку мають нормальні запасні позиції в разі чого", — наголосив лейтенант.
Він додав, що на другому місці Сумська область попри те, що писали в інфопросторі. Про інші напрямки боєць не захотів говорити.
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