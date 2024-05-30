Не Донбасс: в ВСУ рассказали, какие участки фронта имеют лучшие укрепления

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", есть участки, на которых вообще нет укреплений. Тогда как два направления приятно поразили бойца.

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На Запорожском направлении построены лучшие укрепления. Тогда как на других участках фронта наблюдаются проблемы. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram.

"Проанализировав обстановку на разных направлениях относительно линий обороны, которые находятся за передовыми позициями СОУ хочу отметить, что у нас с этим до сих пор много проблем", — сказал "Алекс" и отметил, что есть участки, которые вообще необорудованные.

Военного приятно удивило только Запорожское направление, где укрепления строились еще с конца осени 2023 года. Он отметил, что там хорошо оборудованы минимум три линии обороны. "Алекс" считает, что это может быть связано с потенциально сложным участком в районе Работино. В частности, обострение в этом районе спровоцировал бы отход украинских бойцов.

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"Факт, что ребята на том направлении имеют нормальные запасные позиции в случае чего", — подчеркнул лейтенант.

Он добавил, что на втором месте Сумская область несмотря на то, что писали в инфопространстве. О других направлениях боец не захотел говорить.

Напомним, 17 мая руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок сообщил, что ситуация с защитными сооружениями в Харьковской области неоднозначная. По его словам, перед носом у противника мощную фортификацию не построишь.

29 мая начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко показал кадры обустройства фортификационных сооружений в регионе. Он отметил, что военное командование определило где и что будут строить.