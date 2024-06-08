"Превратились в металлолом": пограничники дронами уничтожили инженерную технику россиян (видео)

После "знакомства" с украинскими ударными БПЛА техника оккупантов становится непригодной для эксплуатации.

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На границе с Сумской областью вооруженные силы Российской Федерации пытаются провести дополнительные инженерные обустройства своих позиций. Об этом сообщают в государственной пограничной службе Украины.

Как сообщается, пилоты FPV-дронов ГПСУ превращают инженерную технику захватчиков в "памятники металлолома".

Также обнародовано видео, на котором заметна техника, похожая на российский военный экскаватор ЭОВ-3523.

Одна из машин была спрятана в лесопосадке, а другая стояла на открытом пространстве, возле т.н. "зубов дракона".

Как в первом, так и во втором случаях, землеройные машины были уничтожены точными ударами беспилотников.

Напомним, что по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, россияне не имеют достаточных ресурсов, чтобы открывать еще один фронт, осуществляя нападение из Курской области на Сумщину. На Харьковском направлении, по его словам, у врага возникли серьезные проблемы.

Также Фокус писал, что 1 июня российские оккупанты пытались прорваться на территорию Сумской области, использовав для этого 18 единиц техники. Но после встречи с бойцами 24-й ОШБр им пришлось спешно ретироваться.

В то же время военные уверяют, что Сумская область является второй по качеству построенной линии обороны.