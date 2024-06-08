Армії РФ не вдалось реалізувати Харківську операцію, — Зеленський (відео)

Президент України повідомив, що є нові домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з них, за словами Зеленського, спрацюють оперативно, інша частина — ближче до осені.

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Російській окупаційній армії не вдалось реалізувати план наступу та операцію у Харківській області. Про це під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив сьогодні з Головкомом (Олександром Сирським, — ред.) загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що цей напрямок вже посилено та буде ще посилюватись.

Крім того, президенту України доповіли щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії, Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони від Франції і Сполучених штатів. Є прогрес по артилерії включно з виробництвом снарядів калібру 155 мм", — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України.

"Деякі з цих рішень спрацюють більш оперативно, частина — ближче до осені. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам в усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський заявив, що легітимність президента в Україні визначає народ, а от у Росії ситуація кардинально відрізняється.

У цей же день глава держави заявив, що Україна не має наміру погоджуватися на територіальні поступки для завершення війни, оскільки Росія у такому разі отримає паузу перед новою війною.