Армии РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию, — Зеленский (видео)

Президент Украины сообщил, что есть новые договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО для Украины. Некоторые из них, по словам Зеленского, сработают оперативно, другая часть — ближе к осени.

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Российской оккупационной армии не удалось реализовать план наступления и операцию в Харьковской области. Об этом во время вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Говорил сегодня с Главкомом (Александром Сырским, — ред.) в целом о ситуации. Очень весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковскую область", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что это направление уже усилено и будет еще усиливаться.

Кроме того, президенту Украины доложили относительно донецких направлений, где наиболее тяжело.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии, сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны от Франции и Соединенных штатов. Есть прогресс по артиллерии, включая производство снарядов калибра 155 мм", — отметил Зеленский.

Он также отметил, что уже есть договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО для Украины.

"Некоторые из этих решений сработают более оперативно, часть — ближе к осени. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам во всем том, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский заявил, что легитимность президента в Украине определяет народ, а вот в России ситуация кардинально отличается.

В этот же день глава государства заявил, что Украина не намерена соглашаться на территориальные уступки для завершения войны, поскольку Россия в таком случае получит паузу перед новой войной.