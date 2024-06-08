Россияне КАБами разбомбили школу на Харьковщине: один человек погиб, — ОВА

Оккупанты сбросили на село Хотимля 2 КАБ, из-за чего также были повреждены магазин и частные жилые дома.

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В результате российских ударов управляемыми авиационными бомбами разрушена школа в селе Хотимля Харьковской области. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

Сначала в ОВА сообщили, что около 16:00 оккупанты нанесли удар КАБ по селу Хотимля Старосалтовской тергромады. Однако не уточняли куда именно попали россияне.

"В результате попадания 2 местных жителей получили ранения", — говорилось в сообщении.

Однако в 17:28 Харьковская ОГА обновила данные и сообщила, что от полученных травм один человек погиб и еще одна местная жительница госпитализирована.

"В результате попадания 2 КАБ разрушено здание школы, поврежден магазин и частные жилые дома", — отметили в пресс-службе.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов пока не комментировал информацию.

Село Хотимля на Харьковщине Фото: Скриншот

Напомним, 8 июня россияне атаковали Никопольский район дронами-камикадзе, а когда на место прибыли чрезвычайники — атаковали снова, из-за чего ранения получил спасатель.

5 июня российская армия сбросила на жилые кварталы Донецкой области 10 авиабомб, в результате чего погибли мирные жители.