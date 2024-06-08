Росіяни КАБами розбомбили школу на Харківщині: одна людина загинула, — ОВА

Окупанти скинули на село Хотімля 2 КАБ, через що також було пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

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Внаслідок російських ударів керованими авіаційними бомбами зруйновано школу у селі Хотімля Харківської області. Щонайменше одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Спочатку в ОВА повідомили, що близько 16:00 окупанти завдали удару КАБ по селу Хотімля Старосалтівської тергромади. Проте не уточнювали куди саме влучили росіяни.

"Внаслідок влучання 2 місцевих жителів дістали поранень", — йшлося у повідомленні.

Проте о 17:28 Харківська ОВА оновила дані та повідомила, що від отриманих травм одна людина загинула та ще одна місцева мешканка шпиталізована.

"Внаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки", — наголосили у пресслужбі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поки не коментував інформацію.

Село Хотімля на Харківщині Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 червня росіяни атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, а коли на місце прибули надзвичайники – атакували знов, через що поранення отримав рятувальник.

5 червня російська армія скинула на житлові квартали Донеччини 10 авіабомб, внаслідок чого загинули мирні мешканці.