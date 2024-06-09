ЗС РФ, імовірно, захопили Глибоке в Харківській області: ЗСУ успішно контратакують, — ISW (карта)

За даними аналітиків, у районі Липців ЗСУ змогли провести успішну контратаку і просунутися до околиць населеного пункту Глибоке.

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7-8 червня Сили оборони України провели тактичні контратаки в районі Вовчанська Харківської області, але підтверджених змін лінія фронту тут не було. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 8 червня.

За даними ОСУВ "Хортиця", з 1 травня 2024 року російські війська випустили понад 300 керованих авіабомб по Вовчанську. За словами підполковника Назара Волошина, ЗСУ зберігають контроль над більшою частиною міської території. Це означає, що ЗСУ нещодавно провели тактичні контратаки на території Вовчанська.

Карта боїв у Харківській області

Німецьке видання BILD 8 червня повідомило, що українські сили контратакували в межах міста і звільнили кілька кварталів міста. Але в ISW поки що не підтверджують повідомлення про успішні українські контратаки. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 7 червня заявив, що перша лінія оборони України зупинила наступ РФ на Харківському напрямку, а деякі підрозділи відвели від лінії фронту.

Російські війська, судячи з усього, нещодавно захопили населений пункт Глибоке (на північ від Липців). Відео за 7 червня показують, що російські війська просунулися на південь від Глибокого і, ймовірно, захопили населений пункт.

Російський військкор Семен Пєгов 8 червня повідомляв про успішну контратаку українських захисників і просування до околиць Глибокого.

"У районі Липців ЗСУ змогли провести успішну контратаку і просунутися до околиць населеного пункту Глибоке, куди російські війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції", — йшлося в публікації.

Ще один військкор, Анатолій Радов, повідомив, що ЗСУ все ж витіснили ЗС РФ не з усіх ділянок.

"Район села Глибоке. Найімовірніше, наші втратили контроль над дачами, через що українські БТР і БМП катаються на північ від села та обстрілюють його", — повідомлялося в пості.

Куп'янськ

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна. Геолоковані кадри за 7 червня показують, що ЗС РФ домоглися обмеженого просування на північний схід від Степової Новоселівки (південний схід Куп'янська).

За твердженнями військкорів РФ, російські війська просувалися на полях на південний схід від Синьківки Харківської області. Але ISW не виявили візуальних тому підтверджень.

Нагадаємо, що 9 червня фінські ЗМІ повідомляли, що Україна отримала від Фінляндії новітні зразки зброї, які вже тестувалися.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що армії РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію.