ВС РФ, вероятно, захватили Глубокое в Харьковской области: ВСУ успешно контратакуют, — ISW (карта)

По данным аналитиков, в районе Липцов ВСУ смогли провести успешную контратаку и продвинуться до окраин населенного пункта Глубокое.

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7-8 июня Силы обороны Украины провели тактические контратаки в районе Волчанска Харьковской области, но подтвержденных изменений линия фронта здесь не было. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 8 июня.

По данным ОСГВ "Хортица", с 1 мая 2024 года российские войска выпустили более 300 управляемых авиабомб по Волчанску. По словам подполковника Назара Волошина, ВСУ сохраняют контроль над большей частью городской территории. Это подразумевает, что ВСУ недавно провели тактические контратаки на территории Волчанска.

Карта боев в Харьковской области

Немецкое издание BILD 8 июня сообщило, что украинские силы контратаковали в пределах города и освободили несколько кварталов города. Но в ISW пока не подтверждают сообщения об успешных украинских контратаках. Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби 7 июня заявил, что первая линия обороны Украины остановила наступление РФ на Харьковском направлении, а некоторые подразделения отвели от линии фронта.

Российские войска, судя по всему, недавно захватили населенный пункт Глубокое (к северу от Липцов). Видео за 7 июня показывают, что российские войска продвинулись к югу от Глубокого и, вероятно, захватили населенный пункт.

Российский военкор Семен Пегов 8 июня сообщал об успешной контратаке украинских защитников и продвижении к окраинам Глубокого.

"В районе Липцов ВСУ смогли провести успешную контратаку и продвинуться до окраин населенного пункта Глубокое, куда российские войска отошли на заранее подготовленные позиции", — говорилось в публикации.

Еще один военкор, Анатолий Радов, сообщил, что ВСУ все же вытеснили ВС РФ не со всех участков.

"Район села Глубокое. Скорее всего, наши потеряли контроль над дачами из-за чего украинские БТР и БМП катаются севернее села и обстреливают его", — сообщалось в посте.

Купянск

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска и продолжили наступательные действия на линии Купянск–Сватово–Кременная. Геолоцированные кадры за 7 июня показывают, что ВС РФ добились ограниченно продвинулись к северо-востоку от Степовой Новоселовки (юго-восток Купянска).

По утверждениям военкоров РФ, российские войска продвигались на полях к юго-востоку от Синьковки Харьковской области. Но ISW не обнаружили визуальных тому подтверждений.

Напомним, что 9 июня финские СМИ сообщали, что Украина получила от Финляндии новейшие образцы оружия, которые уже тестировались.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что армии РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию.