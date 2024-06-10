"Це будуть мішені": деякі винищувачі F-16 будуть зберігатися не в Україні, — Повітряні сили (відео)

За словами бригадного генерала Сергія Голубцова, для прикриття авіабаз в Україні, де будуть базуватися F-16, потрібно щонайменше по дві батареї Patriot і NASAMS, а також засоби безпосереднього прикриття, зенітно-гарматні установки типу Gepard.

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Частина винищувачів F-16, які Збройні сили України отримають в межах оборонної допомоги від партнерів, буде зберігатися на іноземних авіабазах. Такі заходи пов'язані із захистом літаків від потенційних російських ударів. Про це розказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що наразі Україна має підтвердження від 4 країн щодо надання їй F-16. Однак Голубцов вважає, що кількість винищувачів може збільшитися, оскільки "майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35". За його словами, літаки будуть пропонувати Україні.

Водночас бригадний генерал попередив, що не всі з обіцяних наразі партнерами винищувачів зараз будуть поставлені безпосередньо в Україну.

"Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує", — заявив Голубцов.

Начальник командування ПС ЗСУ додав, що "є цифра, яка зайде в Україну".

"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні", — розказав він.

Голубцов повідомив, що Україна має "певну кількість" підготовлених аеродромів і знає цифру літаків, які зайдуть вже у цьому році. Але наразі невідомо, яка кількість F-16 буде обіцяна Києву у більш віддаленій перспективі. За його словами, це може бути "плюсом", оскільки з кожною конференцією членів авіаційної коаліції Київ отримує "більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним".

Бригадний генерал додав, що аеродроми, на яких зараз зосереджена авіаційна техніка, майже кожної ночі під атакою десятків дронів. Крім того, туди ворог спрямовує крилаті ракети. Він запевнив, що все це є чим відбивати, єдине, чого бракує, так це ракет.

"Щодо розміщення сучасних літаків, які ми очікуємо як матеріально-технічну допомогу, звичайно, це будуть мішені. Це буде дуже-дуже вагома ціль для росіян, вони будуть намагатися їх дістати і потім пропіаритись. Мовляв, дивіться, вони ще нічого не зробили, а ми вже їх знищуємо", — розказав Голубцов.

За його словами, для прикриття авіабаз, де будуть базуватися F-16, потрібно щонайменше дві батареї Patriot, дві батареї типу NASAMS і засоби безпосереднього прикриття, зенітно-гарматні установки типу Gepard.

Нагадаємо, 10 травня британська газета Evening Standard писала, що перші винищувачі F-16 надійдуть в Україну в червні-липні.

31 травня військовий експерт Ігор Романенко припустив, що Київ може розміщувати F-16 на аеродромах союзників або в західних регіонах.