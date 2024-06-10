"Это будут мишени": некоторые истребители F-16 будут храниться не в Украине, — Воздушные силы (видео)

По словам бригадного генерала Сергея Голубцова, для прикрытия авиабаз в Украине, где будут базироваться F-16, нужно как минимум по две батареи Patriot и NASAMS, а также средства непосредственного прикрытия, зенитно-пушечные установки типа Gepard.

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Часть истребителей F-16, которые Вооруженные силы Украины получат в рамках оборонной помощи от партнеров, будет храниться на иностранных авиабазах. Такие меры связаны с защитой самолетов от потенциальных российских ударов. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас Украина имеет подтверждение от 4 стран о предоставлении ей F-16. Однако Голубцов считает, что количество истребителей может увеличиться, поскольку "почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35". По его словам, самолеты будут предлагать Украине.

В то же время бригадный генерал предупредил, что не все из обещанных сейчас партнерами истребителей сейчас будут поставлены непосредственно в Украину.

"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов. Поэтому цифра пусть никого не удивляет", — заявил Голубцов.

Начальник командования ВС ВСУ добавил, что "есть цифра, которая зайдет в Украину".

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов — будет больше самолетов в Украине", — рассказал он.

Голубцов сообщил, что Украина имеет "определенное количество" подготовленных аэродромов и знает цифру самолетов, которые зайдут уже в этом году. Но пока неизвестно, какое количество F-16 будет обещано Киеву в более отдаленной перспективе. По его словам, это может быть "плюсом", поскольку с каждой конференцией членов авиационной коалиции Киев получает "более позитивные прогнозы, более реальные цифры, больше информации, которая нам позволяет этот процесс сделать планомерным".

Бригадный генерал добавил, что аэродромы, на которых сейчас сосредоточена авиационная техника, почти каждую ночь под атакой десятков дронов. Кроме того, туда враг направляет крылатые ракеты. Он заверил, что все это есть чем отражать, единственное, чего не хватает, так это ракет.

"Относительно размещения современных самолетов, которые мы ожидаем как материально-техническую помощь, конечно, это будут мишени. Это будет очень-очень весомая цель для россиян, они будут пытаться их достать и потом пропиариться. Мол, смотрите, они еще ничего не сделали, а мы уже их уничтожаем", — рассказал Голубцов.

По его словам, для прикрытия авиабаз, где будут базироваться F-16, нужно по меньшей мере две батареи Patriot, две батареи типа NASAMS и средства непосредственного прикрытия, зенитно-пушечные установки типа Gepard.

Напомним, 10 мая британская газета Evening Standard писала, что первые истребители F-16 поступят в Украину в июне-июле.

31 мая военный эксперт Игорь Романенко предположил, что Киев может размещать F-16 на аэродромах союзников или в западных регионах.