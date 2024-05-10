Первые F-16 Украина получит в течение нескольких недель, — СМИ

По данным британских журналистов, истребители четвертого поколения могут оказаться на вооружении Сил обороны Украины уже в июне текущего года.

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Первые западные многоцелевые истребители F-16 поступят в Украину в течение нескольких недель — ожидается, что они будут доставлены в июне-июле. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает британская газета Evening Standard со ссылкой на анонимный "военный источник".

Издание отмечает, что хотя источник не раскрыл, какие страны будут поставлять эти истребители, но некоторые западные страны выразили готовность поддержать Украину в этом вопросе. Например, Великобритания помогла в обучении украинских пилотов, а Нидерланды передали несколько самолетов F-16 в Румынию, где украинские летчики проходят подготовку.

Эта инициатива поддерживается США, Данией, Норвегией и Бельгией. Президент Украины Владимир Зеленский называет этот шаг "прорывным соглашением", утверждая, что он укрепит противовоздушную оборону Украины и поможет в контрнаступлении против российских сил.

Тем не менее, американские чиновники предупреждают, что даже прибытие этих истребителей после длительных тренировок не окажет решающего влияния, учитывая силу российских ВВС и их оборонные системы, добавляет издание.

Напомним, 10 мая стало известно, что Министерство обороны Чехии передало Украине учебный тренажер для обучения пилотов F-16. Тренажер поможет обучить летчиков навыкам пилотирования и ведения огня по противнику.

Ранее, 9 мая, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16. Как только истребители прибудут в Украину, пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач, добавил он.