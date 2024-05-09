Украинские пилоты уже завершают обучение на F-16, — ВС ВСУ (видео)

Украине нужен не один десяток многоцелевых истребителей F-16. Они могут сбивать российские ракеты.

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Подготовка украинских пилотов для работы на истребителях F-16 происходит непрерывно. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16", — заявил он.

И как только станет возможно, истребители прибудут в Украину, а пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач, сообщил представитель ВС.

Также Евлаш добавил, что чтобы защитить воздушное пространство и отражать вражеские атаки нашей стране нужен не один десяток подобных истребителей. Такие самолеты, по его словам, способны уничтожать малоразмерные цели, в частности крылатые ракеты.

7 мая Евлаш рассказывал, что в подготовке наших пилотов существуют три этапа. Во время первого этапа происходит изучение языка и наземная подготовка. Далее идет промежуточный этап, который предусматривает летную подготовку на легкомоторных самолетах. В рамках третьего этапа происходит непосредственное обучение уже на многоцелевых самолетах F-16.

6 мая стало известно, что в России начали угрожать Украине из-за поставок истребителей F-16. Там предупредили, что будут рассматривать появление этих самолетов как наличие носителей ядерного оружия.

Ранее Фокус писал, что, как заявлял Илья Евлаш 30 апреля, Украине нужны и неисправные истребители F-16. Они могут стать "донорами" для "работоспособных" самолетов.