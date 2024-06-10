ЗС РФ захопили Іванівку на Луганщині: у яких населених пунктах тривають запеклі бої (карта)

Окупанти просунулися біля Вільшан, Площанки та Новоселівського. За інформацією російського джерела, ЗС РФ нібито мали успіх у районі Голикового, але аналітики ISW не знайшли підтвердження.

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Збройні сили Російської Федерації захопили Іванівку в Луганській області. Крім цього, ворог мав успіхи біля деяких населених пунктів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 травня.

"Ймовірно, російські війська нещодавно захопили Іванівку (на південний схід від Куп’янська) під час продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна 9 червня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 9 червня, росіяни просунулися на північ від Іванівки та, ймовірно, захопили село. За словами російських військкорів, ЗС РФ просунулися поблизу Вільшан, Площанки та на 200 метрів біля Новоселівського. Ба більше, російське джерело повідомило, що частина 144-ї мотострілецької дивізії (РФ) нібито просунулися на захід від Голикового, проте аналітики ISW не знайшли підтвердження цього.

8 червня російський мілблогер заявив, що ЗС РФ нібито знищили переправу через річку Оскіл на заході від Купʼянська-Вузлового. Аналітики розповіли, що противник продовжує наступ у районах Петропавлівки, Синьківки, Кислівки, Піщаного, Берестового, Андріївки, Табаївки, Невського, Греківки, Макіївки, Торського, Тернів, Серебрянського лісництва та Діброви протягом 8-9 червня.

Ситуація на Луганщині

Ситуація на Луганщині: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 9 червня на Купʼянському та Лиманському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін. Зокрема, без успіху були штурмові дії росіян, ситуація контрольована. Також тривали ворожі атаки в районах Піщаного й Греківки.

Нагадаємо, 3 червня боєць 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що в Кремінському лісі на Луганщині тривають бої. Зокрема, на одній із ділянок фронту ворог мав успіхи.

Ввечері 9 червня аналітики DeepState розповіли, що росіяни просунулися поблизу Уманського та в Новоолександрівки. За повідомленням Генштабу, протягом доби на Покровському напрямку ворог 27 разів атакував українські позиції.