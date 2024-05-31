На Луганщині загострилася ситуація: в ОВА розповіли про місця, де найнебезпечніше (відео)

Російські військові активно атакують логістичні шляхи та населені пункти. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що ЗСУ відбивають атаки ворога та завдають їм постійного ураження.

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У Луганській області загострилася ситуація через російські обстріли. За словами голови ОВА Артема Лисогора, окупанти намагаються витіснити підрозділи ЗСУ з низки населених пунктів. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

Лисогор наголосив, що ситуація має тенденцію до загострення в регіоні через постійні російські обстріли. Так, Збройні сили Російської Федерації намагаються витіснити українські підрозділи зі Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки. Крім цього, важкі бої продовжуються в Серебрянському лісництві та Білогорівці.

За словами Артема Лисогора, військові ЗСУ відбивають атаки противника та завдають постійного ураження росіянам. Проте від обстрілів потерпають люди, які залишилися в Макіївці, Невському.

"Ворог надактивно б'є як по логістичних шляхах, так і по самих населених пунктах. Вчора 4 людини виїхало, ще понад 50 людей залишається", — сказав Артем Лисогор та зауважив, що проводять роботи щодо евакуації через посилення обстрілів.

Крім цього, стало важче забезпечувати гуманітарну складову, особливо пересуватися по логістичних шляхах.

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Нагадаємо, 31 травня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просунулися біля Новопокровського, в Часовому Яру Донецької області та біля Роботиного Запорізької області.

30 травня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що в районі Старомайорського Донецької області противник влаштував масований мотоциклетний штурм. За його словами, росіяни намагалися використати ефект раптовості й мобільності, проте не вдалося.