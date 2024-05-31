На Луганщине обострилась ситуация: в ОГА рассказали о местах, где опаснее всего (видео)

Российские военные активно атакуют логистические пути и населенные пункты. Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что ВСУ отражают атаки врага и наносят им постоянное поражение.

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В Луганской области обострилась ситуация из-за российских обстрелов. По словам главы ОВА Артема Лысогора, оккупанты пытаются вытеснить подразделения ВСУ из ряда населенных пунктов. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

Лысогор отметил, что ситуация имеет тенденцию к обострению в регионе из-за постоянных российских обстрелов. Так, Вооруженные силы Российской Федерации пытаются вытеснить украинские подразделения из Стельмаховки, Новоегоровки, Андреевки. Кроме этого, тяжелые бои продолжаются в Серебрянском лесничестве и Белогоровке.

По словам Артема Лысогора, военные ВСУ отражают атаки противника и наносят постоянное поражение россиянам. Однако от обстрелов страдают люди, которые остались в Макеевке, Невском.

"Враг сверхактивно бьет как по логистическим путям, так и по самим населенным пунктам. Вчера 4 человека выехало, еще более 50 человек остается", — сказал Артем Лысогор и отметил, что проводят работы по эвакуации из-за усиления обстрелов.

Кроме этого, стало труднее обеспечивать гуманитарную составляющую, особенно передвигаться по логистическим путям.

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Напомним, 31 мая аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись возле Новопокровского, в Часовом Яру Донецкой области и возле Работино Запорожской области.

30 мая лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что в районе Старомайорского Донецкой области противник устроил массированный мотоциклетный штурм. По его словам, россияне пытались использовать эффект внезапности и мобильности, однако не удалось.