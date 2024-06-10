Від авіабомб Hammer до БТР VAB: що отримали ЗСУ від Франції з початку 2024 року

З початку року Париж виділив вже понад 5 млрд євро на військову допомогу та у Європейський фон мир.

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Франція оновила список військової допомоги з 1 січня 2024 року. Париж намагається позиціювати себе як одного лідерів підтримки Україні. Про це повідомляє Army Recognition.

З початку 2024 року допомога склала 5,135 млрд євро, з яких 3,035 млрд були у вигляді прямої військової допомоги, а 2,1 млрд було перераховано до Європейського фонду миру. Отож Париж надав таку допомогу:

34 БТР VAB (загалом 284 з лютого 2022);

19 катерів Zodiac Futura (усього 49);

5 вантажівок 10000 TRM — це логістичні машини, які надано вперше;

1000 105-мм снарядів для AMX-10RC;

16 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;

бомби Mk83 і AASM Hammer.

У майбутньому Франція планує навчити близько 4500 бійців у дуже короткі терміни, а також надати їм необхідне озброєння та обладнання. Це містить всі види озброєння, включно з артилерією. В майбутньому ЗСУ також отримуватиме легке озброєння, артустановки та транспорт.

Окрім цього Франція сприяла підписанню державно-приватного контракту між KNDS та українським урядом щодо створення заводу з виробництва боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, 17 травня ЗМІ писали, що США передадуть Україні сотні БМП Bradley та БТР М113.

10 червня стало відомо, що на штурмовики Су-25 інтегрували французькі авіабомби HAMMER.