От авиабомб Hammer до БТР VAB: что получили ВСУ от Франции с начала 2024 года

С начала года Париж выделил уже более 5 млрд евро на военную помощь и в Европейский фонд мира.

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Франция обновила список военной помощи с 1 января 2024 года. Париж пытается позиционировать себя как одного из лидеров поддержки Украины. Об этом сообщает Army Recognition.

С начала 2024 года помощь составила 5,135 млрд евро, из которых 3,035 млрд были в виде прямой военной помощи, а 2,1 млрд было перечислено в Европейский фонд мира. Поэтому Париж предоставил такую помощь:

34 БТР VAB (всего 284 с февраля 2022 года);

19 катеров Zodiac Futura (всего 49);

5 грузовиков 10000 TRM — это логистические машины, которые предоставлены впервые;

1000 105-мм снарядов для AMX-10RC;

16 500 артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра;

бомбы Mk83 и AASM Hammer.

В будущем Франция планирует обучить около 4500 бойцов в очень короткие сроки, а также предоставить им необходимое вооружение и оборудование. Это включает все виды вооружения, включая артиллерию. В будущем ВСУ также будет получать легкое вооружение, артустановки и транспорт.

Кроме этого Франция способствовала подписанию государственно-частного контракта между KNDS и украинским правительством по созданию завода по производству боеприпасов в Украине.

Напомним, 17 мая СМИ писали, что США передадут Украине сотни БМП Bradley и БТР М113.

10 июня стало известно, что на штурмовики Су-25 интегрировали французские авиабомбы HAMMER.