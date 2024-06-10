За $2 тисячі на місяць: в РФ почалась нова хвиля вербування жінок-ув'язнених, — NYT

Російська влада поновила спроби збільшити кількість військовослужбовців у ЗС РФ, розповіли журналісти. З цією метою дозволили звільняти жінок-ув'язнених з колоній і платити їм 2 тис. дол. на місяць.

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У травні 2024 року жінки, які утримуються у російських колоніях, отримали нові умови для вербування до лав ЗС РФ. Раніше вони не переставали мати статус ув'язнених, хоч і опинялись у війську. Однак тепер почався новий проєкт, який заохочує укладати контакт та іти на війну в Україні. Про деталі поповнення російської армії жінками-ув'язненими розповіли журналісти The New York Times.

Журналісти поспілкувались з анонімними співрозмовниками, причетними до вербування жінок-ув'язнених. Вони розповіли, що для такої категорії громадянок в РФ оновили умови мобілізації. Відтепер ті, хто погодиться воювати в Україні, почали отримувати помилування. Такі зміни у статусі раніше застосовували лише до чоловіків, які погоджувались вступати до ЗС РФ, пояснили джерела NYT. Також вони припустили, що новації можуть означати або додаткову хвилю вербування, або поодинокі випадки — упевненості немає.

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"Незрозуміло, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув’язнених жінок", — розповіли на порталі.

У статті нагадали, що першу вербувальники з'явились у російських жіночих колоніях восени 2023 року. Про те, скільки росіянок погодилось завербуватись, точних даних немає. Лише відомо, що, наприклад, з колонії під Санкт-Петербургом на це погодилось 40 осіб з 400 (10%). Тим часом як загалом в РФ близько 30 тис. жінок-ув'язнених, вказали журналісти.

На порталі NYT розповіли інші деталі служби росіянок, яких забирають з колоній в армію. Зокрема, їм обіцяють заробітну плату 2 тис. дол. на міс., вони підписують контракт на 1 рік, можуть зайняти військові посади снайперів, бойових санітарок та радисток.

Зазначимо, у 2023 році про хвилю вербування росіянок з колоній розповіли на порталі "Радіо Свобода". Як пояснили джерела розслідувачів, жінок забирали "без розбору" і не пояснювали, які посади займатимуть. Припускали, що вони могли працювати на кухні. У якості санітарок їх не розглядали, оскільки підрозділи ПВК "Вагнер", де вони опинялись, добивали поранених, а не рятували.

Весною 2024 Фокус писав про розслідування російських журналістів щодо вербування жінок-ув'язнених. Вони пояснювали, що охочих може бути багато, оскільки умови в колоніях РФ надто погані і для них єдиний порятунок — опинитись на війні в Україні.

Нагадуємо, в Україні також оголосили, що засуджені мають можливість вступити до лав ЗСУ. Згідно з вимогами законодавства, є певні обмеження, але вербувальники Сил оборони вже почали роботу з цією категорією українців.