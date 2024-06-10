За $2 тысячи в месяц: в РФ началась новая волна вербовки женщин-заключенных, — NYT

Российские власти возобновили попытки увеличить количество военнослужащих в ВС РФ, рассказали журналисты. С этой целью разрешили освобождать женщин-заключенных из колоний и платить им 2 тыс. долл. в месяц.

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В мае 2024 года женщины, содержащиеся в российских колониях, получили новые условия для вербовки в ряды ВС РФ. Ранее они не переставали иметь статус заключенных, хотя и оказывались в армии. Однако теперь начался новый проект, который поощряет заключать контакт и идти на войну в Украину. О деталях пополнения российской армии женщинами-заключенными рассказали журналисты The New York Times.

Журналисты пообщались с анонимными собеседниками, причастными к вербовке женщин-заключенных. Они рассказали, что для такой категории гражданок в РФ обновили условия мобилизации. Отныне те, кто согласится воевать в Украине, начали получать помилование. Такие изменения в статусе ранее применяли только к мужчинам, которые соглашались вступать в ВС РФ, пояснили источники NYT. Также они предположили, что новации могут означать или дополнительную волну вербовки, или единичные случаи — уверенности нет.

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"Непонятно, является ли их освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки заключенных женщин", — рассказали на портале.

В статье напомнили, что первые вербовщики появились в российских женских колониях осенью 2023 года. О том, сколько россиянок согласилось завербоваться, точных данных нет. Только известно, что, например, из колонии под Санкт-Петербургом на это согласилось 40 человек из 400 (10%). Между тем как в целом в РФ около 30 тыс. женщин-заключенных, указали журналисты.

На портале NYT рассказали другие детали службы россиянок, которых забирают из колоний в армию. В частности, им обещают заработную плату 2 тыс. долл. в мес., они подписывают контракт на 1 год, могут занять военные должности снайперов, боевых санитарок и радисток.

Отметим, в 2023 году о волне вербовки россиянок из колоний рассказали на портале "Радио Свобода". Как пояснили источники расследователей, женщин забирали "без разбора" и не объясняли, какие должности будут занимать. Предполагали, что они могли работать на кухне. В качестве санитарок их не рассматривали, поскольку подразделения ЧВК "Вагнер", где они оказывались, добивали раненых, а не спасали.

Весной 2024 года Фокус писал о расследовании российских журналистов о вербовке женщин-заключенных. Они объясняли, что желающих может быть много, поскольку условия в колониях РФ слишком плохие и для них единственное спасение — оказаться на войне в Украине.

Напоминаем, в Украине также объявили, что осужденные имеют возможность вступить в ряды ВСУ. Согласно требованиям законодательства, есть определенные ограничения, но вербовщики Сил обороны уже начали работу с этой категорией украинцев.