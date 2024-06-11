Окупанти знову перевозять паливо Кримським мостом, — ISW

За даними аналітиків, українські удари по російських військових і логістичних об'єктах могли змусити російські війська змінити свою дислокацію і транспортні схеми.

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Російські окупаційні війська знову почали використовувати Кримський міст для того, щоб транпортувати паливо та для логістики до окупованого Криму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 10 червня 2024 року.

"Незрозуміло, чи буде російська влада продовжувати використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та логістики до окупованого Криму в найближчій і середньостроковій перспективі", — йдеться у тексті.

Аналітики уточнили, що використання Кримського моста полегшило б деякі логістичні обмеження, оскільки Росія намагається компенсувати втрату поромів через протоку.

"Але це зробило б міст через Керченську протоку все більш вразливим для українських ударів, особливо якщо російські засоби протиповітряної оборони Криму зменшаться", — зазначили в ISW.

Спеціалісти Інституту вивчення війни послались на кадри, датовані 8 червня, які показують, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст.

Нагадаємо, У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 червня 2024 року йдеться про те, що зростаюча військова присутність РФ в Африці дозволяє Москві використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО, а також послаблення впливу Заходу.

Також аналітики ISW вказали на те, що невизначеність США щодо ударів по РФ сприяє обстрілу міст України російськими літаками.