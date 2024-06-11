Оккупанты снова перевозят топливо по Крымскому мосту, — ISW

По данным аналитиков, украинские удары по российским военным и логистическим объектам могли заставить российские войска изменить свою дислокацию и транспортные схемы.

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Российские оккупационные войска снова начали использовать Крымский мост для того, чтобы транпортировать топливо и для логистики в оккупированный Крым. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 10 июня 2024 года.

"Непонятно, будут ли российские власти продолжать использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и логистики в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе", — говорится в тексте.

Аналитики уточнили, что использование Крымского моста облегчило бы некоторые логистические ограничения, поскольку Россия пытается компенсировать потерю паромов через пролив.

"Но это сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым для украинских ударов, особенно если российские средства противовоздушной обороны Крыма уменьшатся", — отметили в ISW.

Специалисты Института изучения войны сослались на кадры, датированные 8 июня, которые показывают, что Россия начала транспортировать топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 7 июня 2024 года говорится о том, что растущее военное присутствие РФ в Африке позволяет Москве использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО, а также ослабления влияния Запада.

Также аналитики ISW указали на то, что неопределенность США относительно ударов по РФ способствует обстрелу городов Украины российскими самолетами.