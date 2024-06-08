Присутствие военных РФ в Африке угрожает Европе и южному флангу НАТО, — ISW

Кремль стремится получить политических союзников на континенте, что помогает смягчить изоляцию Запада на международных форумах и продвигать российские информационные нарративы.

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Растущее военное присутствие РФ в Африке позволяет Москве использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО, а также ослабления влияния Запада. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 7 июня 2024 года.

В частности, речь идет о российской военно-морской базе в Ливии. По мнению аналитиков, база поможет поддерживать российскую активность в Средиземном море, а также потенциально размещать постоянные силы РФ, которые могут угрожать критической инфраструктуре НАТО ударами крылатых ракет большой дальности с моря.

"Российские высокопоставленные чиновники встречаются с российскими партнерами по всей Африке, стремясь достичь стратегических целей Кремля — распространить российское влияние, чтобы вытеснить Запад, и лучше позиционировать Россию для длительной конфронтации с Западом. Эти визиты усиливают военное присутствие России на континенте, что позволяет Кремлю использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО и ослабления западного влияния, продвигая нарратив о том, что Россия является возрожденной великой державой, которая стоит наравне с Западом", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Россия также пытается усилить экономическое взаимодействие с Африкой в различных секторах, чтобы смягчить влияние напряженности в отношениях с Западом, используя новые потоки доходов и экспортные рынки.

Кроме того, Кремль стремится получить политических союзников на континенте, что помогает смягчить изоляцию Запада на международных форумах и продвигать российские информационные нарративы.

В ISW объяснили, что оккупация Россией американской базы беспилотников на севере Нигера создаст возможность для России угрожать операциям НАТО в Средиземном море с помощью серийно выпускаемых версий ударного БпЛА Shahed-136.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны от 6 июня 2024 года говорилось о том, что президент России Владимир Путин создает аллюзию на Карибский ядерный кризис для влияния на Запад.

Также аналитики ISW указали на то, что неопределенность США относительно ударов по РФ способствует обстрелу городов Украины российскими самолетами.