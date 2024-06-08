Присутність військових РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, — ISW

Кремль прагне здобути політичних союзників на континенті, що допомагає пом'якшити ізоляцію Заходу на міжнародних форумах і просувати російські інформаційні наративи.

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Зростаюча військова присутність РФ в Африці дозволяє Москві використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО, а також послаблення впливу Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 червня 2024 року.

Зокрема, мова йде про російську військово-морську базу в Лівії. На думку аналітиків, база допоможе підтримувати російську активність у Середземному морі, а також потенційно розміщувати постійні сили РФ, які можуть загрожувати критичній інфраструктурі НАТО ударами крилатих ракет великої дальності з моря.

"Російські високопосадовці зустрічаються з російськими партнерами по всій Африці, прагнучи досягти стратегічних цілей Кремля — поширити російський вплив, щоб витіснити Захід, і краще позиціонувати Росію для тривалої конфронтації із Заходом. Ці візити посилюють військову присутність Росії на континенті, що дозволяє Кремлю використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО і послаблення західного впливу, просуваючи наратив про те, що Росія є відродженою великою державою, яка стоїть нарівні із Заходом", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що Росія також намагається посилити економічну взаємодію з Африкою в різних секторах, щоб пом'якшити вплив напруженості у відносинах із Заходом, використовуючи нові потоки доходів і експортні ринки.

Крім того, Кремль прагне здобути політичних союзників на континенті, що допомагає пом'якшити ізоляцію Заходу на міжнародних форумах і просувати російські інформаційні наративи.

В ISW пояснили, що окупація Росією американської бази безпілотників на півночі Нігеру створить можливість для Росії загрожувати операціям НАТО в Середземному морі за допомогою версій ударного БпЛА Shahed-136, що серійно випускається.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни від 6 червня 2024 року йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін створює алюзію на Карибську ядерну кризу для впливу на Захід.

Також аналітики ISW вказали на те, що невизначеність США щодо ударів по РФ сприяє обстрілу міст України російськими літаками.