Рейд ЗС РФ у Рижівку: чи може це бути початком наступу на Суми (відео)

Прикордоння перебуває в "сірій зоні" з 2022 року. Нині росіяни почали накопичувати там ресурси, проте українські бійці готові зустріти противника, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Збройні сили Російської Федерації зайшли до Рижівки Сумської області, встановили російський прапор та оприлюднили кадри в соцмережах. Керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко заявив, що це не є початком наступу на Суми, адже ворог втік з селища. Про це він розповів в ефірі Radio NV 10 червня.

"З одного боку, так, це формування інформаційної бульбашки такої навколо дій на Сумщині", — сказав Андрій Коваленко.

Він наголосив, що деякі російські військкори заявляють, що це нібито початок наступу на Суми.

"Ну який це початок наступу на Суми, якщо ви втекли, якщо ви тупо втекли з Рижівки? Ну, це доволі смішно", — зауважив він.

За його словами, на Сумщині є оборонні рубежі, а Сили оборони перебувають у готовності. Коваленко зазначив, що з 2022 року прикордоння — "сіра зона". Раніше там не спостерігалося накопичення ворожих військ під конкретні спроби рейдів. Нині ж противник накопичує ресурси, але українські бійці готові їх зустрічати. Він додав, що деяка бронетехніка росіян вже горіла на їхній території біля Сумської області.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що 9 червня ЗС РФ здійснили обмежене транскордонне вторгнення на Сумщину. За їхніми словами, ворог не встановив тривалої присутності в регіоні.

10 червня керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що в Рижівці окупанти проводять операцію пропагандистського характеру. За його словами, "кадирівці" є інформаційною армією РФ.