НАТО має створити "парасольку" ППО над великими містами на заході України, – генерал США

Також колишній аташе з питань оборони США в Росії вважає, що Україну треба запросити у НАТО, адже Путін веде війну проти колективного Заходу. І вторгнення в нашу країну — тільки початок.

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Кевін Раян, бригадний генерал армії США у відставці, колишній аташе з питань оборони США в Росії та незалежний спеціаліст, назвав конкретні кроки, які союзники мають ухвалити на саміті НАТО у Вашингтоні, щоб Україна мала можливість перемогти Росію на полі бою. На питання він відповів у спільному опитуванні ТСН та Центра "Нова Європа", які ті провели серед європейських дипломатів, експертів та американських військових.

Раян вважає, що окрім "рішучого засудження" мають бути ще й конкретні кроки, які остаточно відновлять суверенітет України та гарантують її свободу.

"Адже якщо Росія зможе позбавити Україну цих фундаментальних прав, вона, радше за все, позбавить цих прав і інші сусідні країни", — наголосив бригадний генерал армії США.

Він зазначив, що члени Альянсу мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів не лише для власної оборони НАТО, а й для України, адже нині саме вона протистоїть РФ. Офіційний Київ чітко озвучив свої пріоритети щодо допомоги, і НАТО вже зробило багато для задоволення цих потреб.

Але для збалансування оборонного виробництва Росії, яку підтримують такі режими, як Китай, Північна Корея та Іран, потрібно більше.

"Члени НАТО повинні взяти на себе зобов’язання надати цю зброю та боєприпаси Україні, не обмежуючи їхнє використання проти військових цілей на території Росії. Сама Росія вже застосовує зброю та боєприпаси, надані її прихильниками, по всій території України", — зазначив він.

Кевін Раян підкреслив, що ЗС РФ завдають ударів по українських містах з безпечної відстані від власного кордону, прагнучи при цьому стерти кордони України.

"Члени НАТО також повинні підтримати створення "парасольки" протиповітряної оборони над великими містами заходу України. Сьогодні такі міста, як Київ, Львів, Одеса та Миколаїв, постійно піддаються російським ракетним атакам та ударам безпілотників, які вбивають сотні мирних жителів та руйнують важливу інфраструктуру", — зазначив генерал. На його думку, розгортання дружньої наземної протиповітряної оборони навколо цих міст, далеко від лінії фронту, могло б перехоплювати російські ракети без ризику, що союзні сили вбиватимуть російських солдатів. А тисячі українців були б врятовані.

Бригадний генерал армії США також наголосив, що НАТО нарешті має прискорити процес запрошення України до членства. Адже Путін не раз наголошував, що війну, які він розпочав в Україні, він веде проти колективного Заходу.

"Україна веде перші бої війни, яка спрямована проти нас. Членство України зміцнить захист НАТО та Заходу від Росії. Будь-які кроки щодо вступу України до Альянсу допоможуть нам усім", — резюмував Кевін Раян.

Нагадаємо, раніше військові аналітики зазначали, що удари по російських військових і логістичних об'єктах у Бєлгородській області, ймовірно, змусили російські сили змінити транспортні маршрути та місця розміщення військових об'єктів. Так, системи ППО з окупованого Криму перевезли в Бєлгородську область.