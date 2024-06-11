НАТО должно развернуть "зонтик" ПВО над крупными городами на западе Украины, — генерал США

Также бывший атташе по вопросам обороны США в России считает, что Украину надо пригласить в НАТО, ведь Путин ведет войну против коллективного Запада. И вторжение в нашу страну — только начало.

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Кевин Райан, бригадный генерал армии США в отставке, бывший атташе по вопросам обороны США в России и независимый специалист, назвал конкретные шаги, которые союзники должны принять на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы Украина имела возможность победить Россию на поле боя. На вопрос он ответил в совместном опросе ТСН и Центра "Новая Европа", которые те провели среди европейских дипломатов, экспертов и американских военных.

Райан считает, что кроме "решительного осуждения" должны быть еще и конкретные шаги, которые окончательно восстановят суверенитет Украины и гарантируют ее свободу.

"Ведь если Россия сможет лишить Украину этих фундаментальных прав, она, скорее всего, лишит этих прав и другие соседние страны", — подчеркнул бригадный генерал армии США.

Он отметил, что члены Альянса должны увеличить производство оружия и боеприпасов не только для собственной обороны НАТО, но и для Украины, ведь сейчас именно она противостоит РФ. Официальный Киев четко озвучил свои приоритеты по помощи, и НАТО уже сделало много для удовлетворения этих потребностей.

Но для сбалансирования оборонного производства России, которую поддерживают такие режимы, как Китай, Северная Корея и Иран, нужно больше.

"Члены НАТО должны взять на себя обязательства предоставить это оружие и боеприпасы Украине, не ограничивая их использование против военных целей на территории России. Сама Россия уже применяет оружие и боеприпасы, предоставленные ее сторонниками, по всей территории Украины", — отметил он.

Кевин Райан подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по украинским городам с безопасного расстояния от собственной границы, стремясь при этом стереть границы Украины.

"Члены НАТО также должны поддержать создание "зонтика" противовоздушной обороны над крупными городами запада Украины. Сегодня такие города, как Киев, Львов, Одесса и Николаев, постоянно подвергаются российским ракетным атакам и ударам беспилотников, которые убивают сотни мирных жителей и разрушают важную инфраструктуру", — отметил генерал. По его мнению, развертывание дружественной наземной противовоздушной обороны вокруг этих городов, вдали от линии фронта, могло бы перехватывать российские ракеты без риска, что союзные силы будут убивать российских солдат. А тысячи украинцев были бы спасены.

Бригадный генерал армии США также отметил, что НАТО наконец должен ускорить процесс приглашения Украины к членству. Ведь Путин не раз подчеркивал, что войну, которые он начал в Украине, он ведет против коллективного Запада.

"Украина ведет первые бои войны, которая направлена против нас. Членство Украины укрепит защиту НАТО и Запада от России. Любые шаги по вступлению Украины в Альянс помогут нам всем", — резюмировал Кевин Райан.

Напомним, ранее военные аналитики отмечали, что удары по российским военным и логистическим объектам в Белгородской области, вероятно, заставили российские силы изменить транспортные маршруты и места размещения военных объектов. Так, системы ПВО из оккупированного Крыма перевезли в Белгородскую область.