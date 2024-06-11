Незначна кількість: у ГУР відреагували на вербування ув'язнених жінок у Росії

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, переважна кількість засуджених жінок у Росії, які вирушили воювати проти України, — так звані "добровольці".

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У Росії почали звільняти ув'язнених жінок, які погодилися брати участь у війні проти України. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За інформацією джерел журналістів, кілька жінок були вивезені з в'язниці під Санкт-Петербургом військовими вербувальниками. Вони почали обхід такими колоніями ще восени 2023 року, проте донедавна жiнки залишалися ув'язненими без пояснення причин.

У матеріалі зазначили, що поки немає повної інформації стосовно того, що відбувається. Це можуть бути поодинокі випадки, пілотна програма, або ж початок великої хвилі вербування на війну проти України.

Відбувається мобілізація жінок у Росії в той момент, коли Кремль намагається залучити добровольців для участі в бойових діях нестандартними способами, продовжують у NYT. Це має нібито допомогти Москві уникнути повноцінної мобілізації.

"Військові вербувальники, які відвідали в'язницю під Санкт-Петербургом торік, запропонували ув'язненим контракти на службу в якостi снайперiв, бойових медикинь і фронтових радисток терміном на один рік, що значно відрізняється від переважно допоміжних посад, що їх обіймають більшість російських військовослужбовців-жінок", — ідеться в повідомленні.

Із 400 засуджених погодилися на такі умови лише близько 40 росіянок. Тоді їм пообіцяли платити 2 тисячі доларів на місяць і помилування.

Мобілізація жінок у РФ: реакція ГУР

Тема можливої мобілізації ув'язнених жінок у Росії не обійшла стороною представників Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ). Речник відомства Андрій Юсов у коментарі виданню Liga.net розповів, що загалом кількість таких жінок не є значною.

"Переважна більшість ув'язнених росіянок, які пішли воювати проти України, — "добровольці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що в розвідці Міноборони Великої Британії пояснили, чому африканців почали вербувати до ЗС РФ. За даними аналітиків, Кремль не бажає запроваджувати загальну мобілізацію всередині країни, адже це в минулому мало глобальні наслідки. У зв'язку з цим триває набір людей з південних країн, яким обіцяють великі гроші за участь у війні проти України.