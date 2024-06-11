Незначительное количество: в ГУР отреагировали на вербовку заключенных женщин в России

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, подавляющее число осужденных женщин в России, которые отправились воевать против Украины, — так называемые "добровольцы".

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В России начали освобождать заключенных женщин, которые согласились участвовать в войне против Украины. Об этом говорится в материале The New York Times.

По информации источников журналистов, несколько женщин были вывезены из тюрьмы под Санкт-Петербургом военными вербовщиками. Они начали обход по таким колониям еще осенью 2023 года, однако до недавнего времени женщины оставались заключенными без объяснения причин.

В материале отметили, что пока нет полной информации касаемо того, что происходит. Это могут быть единичные случаи, пилотная программа, или же начало большой волны вербовки на войну против Украины.

Происходит мобилизация женщин в России в тот момент, когда Кремль пытается привлечь добровольцев для участия в боевых действиях нестандартными способами, продолжают в NYT. Это должно якобы помочь Москве избежать полноценной мобилизации.

"Военные вербовщики, посетившие тюрьму под Санкт-Петербургом в прошлом году, предложили заключенным контракты на службу в качестве снайперов, боевых медиков и фронтовых радистов сроком на один год, что значительно отличается от преимущественно вспомогательных должностей, занимаемых большинством российских военнослужащих-женщин", — говорится в сообщении.

Из 400 осужденных согласились на такие условия лишь около 40 россиянок. Тогда им пообещали платить 2 тысячи долларов в месяц и помилование.

Мобилизация женщин в РФ: реакция ГУР

Тема возможной мобилизации заключенных женщин в России не обошла стороной представителей Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ). Спикер ведомства Андрей Юсов в комментарии изданию Liga.net рассказал, что в целом количество таких женщин не является значительным.

"Подавляющее большинство заключенных россиянок, которые пошли воевать против Украины, – "добровольцы", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня сообщалось, что в разведке Минобороны Великобритании объяснили, почему африканцев начали вербовать в ВС РФ. По данным аналитиков, Кремль не желает вводить всеобщую мобилизацию внутри страны, ведь это в прошлом имело глобальные последствия. В связи с этим идет набор людей из южных стран, которым обещают большие деньги за участие в войне против Украины.