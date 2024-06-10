Осужденные закончились: в Британии объяснили, почему африканцев начали вербовать в ВС РФ

По данным аналитиков, Кремль не желает вводить всеобщую мобилизацию внутри страны, ведь это в прошлом имело глобальные последствия. В связи с этим идет набор людей из южных стран, которым обещают большие деньги за участие в войне против Украины.

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Россия продолжает вербовать людей со всего мира, чтобы те вступали в оккупационные войска и воевали против Украины. В частности речь идет о гражданах африканских стран. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании рассказали об этом детальнее.

Аналитики напомнили о заявлении украинской разведки о том, что сейчас Россия активизировала попытки вербовки африканцев для того, чтобы те участвовали в боевых действиях на украинской территории. Речь идет о жителях Руанды, Бурунди, Конго и Уганды.

"Россия предлагает бонус за регистрацию в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт. Эта вербовочная кампания, вероятно, призвана восполнить российские потери на поле боя, которые весьма значительны, и поддержать наступательные действия на нескольких направлениях по всему фронту", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что с большой вероятностью резерв россиян заключенных в тюрьмы граждан исчерпан и они больше не могут полноценно набирать осужденных людей. В связи с этим кампания по набору новых людей на фронт и расширилась на страны южного континента.

В такой способ, считают аналитики, Кремль пытается избежать дополнительной мобилизации внутри страны, ведь это имело бы колоссальные последствия.

"Предыдущая мобилизация на войну не только не пользовалась популярностью у президента Путина и российского правительства, но и привела к рекордному дефициту рабочей силы и оттоку квалифицированных специалистов, таких как врачи и IT-специалисты", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, для чего Россия вербует жителей африканских стран Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 9 июня сообщалось, что РФ вынудила тысячи мигрантов и студентов воевать против Украины, о чем писали в Bloomberg. По словам европейских источников, российские чиновники угрожают иностранцам не продлить визу, если те не согласятся подписать контракт с ВС РФ. Часть из наемников были задействованы в наступлении в Харьковской области.