Скоріше живий, ніж мертвий: росЗМІ спростовують смерть мера-колаборанта Куп'янська Мацегори

Пост був викладений кілька годин тому, після чого інформацію про смерть Геннадія Мацегори поширили відомі російські ЗМІ та телеграм-канали.

Related video

Ексмер українського міста Куп'янськ на Харківщині Геннадій Мацегора, про смерть якого після замаху в РФ повідомили російські ЗМІ 11 червня, живий. Про це пише російське видання "Медіазона".

Журналісти виявили, що інформація про смерть мера з'явилася у фальшивому акаунті у "ВКонтакті", а декілька російських видань повідомили про це, посилаючись на пост у ВКонтакті, написаний нібито від імені його матері.

"Це фальшива сторінка, яку нещодавно перейменували. Відповідно до історії облікового запису, як мінімум наприкінці квітня він мав ім'я Nik Bondar. Зараз там лише одна фотографія жінки та один пост — про смерть Мацегори", — пише видання.

Зазначається, що пост був викладений кілька годин тому, після чого інформацію про смерть Геннадія Мацегори поширили відомі російські ЗМІ та телеграм-канали. Представник військової розвідки України Андрій Юсов спочатку підтвердив цю інформацію, не вказуючи джерела, а потім його слова замінили на "вимагає додаткового уточнення".

Нагадаємо, що про смерть мера-колаборанта Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегори на своїй сторінці в ФБ 11 червня нбито повідомила Людмила Мацегора.

7 червня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про скоєння у російському місті Старий Оскол замаху на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору.