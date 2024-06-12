"Не шукайте зради": Плетенчук закінчив працювати речником Сил оборони півдня

Як стверджує Дмитро Плетенчук, за 45 діб перебування на посаді він взяв участь у 177 етерах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю.

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Дмитро Плетенчук завершив роботу на посаді речника Сил оборони півдня та повернувся до виконання обов'язків речника Військово-морських сил України. Про це Плетенчук повдіомив у своєму фейсбук.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки", — написав Плетенчук.

Він пояснив, що функціонал в якості "кризового менеджера" під час роботи речником у Силах оборони півдня він виконав, тому повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України.

"Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі!", — зазначив Плетенчук.

Насамкінець він уточнив, що за 45 діб перебування на цій посаді взяв участь у 177 етерах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю.

Нагадаємо, 11 червня Дмитро Плетенчук розповів про нову тактику росіян у Чорному морі.

8 червня речник Сил оборони півдня повідомив, що розміщення старих барж вздовж Кримського мосту навряд допоможе окупантам захистити цей об'єкт від українських атак.