"Не ищите предательства": Плетенчук закончил работать спикером Сил обороны юга

Как утверждает Дмитрий Плетенчук, за 45 суток пребывания в должности он принял участие в 177 эфирах, 15 брифингах и 19 интервью.

Related video

Дмитрий Плетенчук завершил работу в должности спикера Сил обороны юга и вернулся к исполнению обязанностей спикера Военно-морских сил Украины. Об этом Плетенчук сообщил в своем фейсбук.

"Уважаемые коллеги, докладываю: сейчас моя командировка в Силы обороны Юга Украины в качестве руководителя Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена. Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки", — написал Плетенчук.

Он пояснил, что функционал в качестве "кризисного менеджера" во время работы спикером в Силах обороны юга он выполнил, поэтому вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины.

"Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы настоящие профи!", — отметил Плетенчук.

Наконец он уточнил, что за 45 суток пребывания на этой должности принял участие в 177 эфирах, 15 брифингах и 19 интервью.

Напомним, 11 июня Дмитрий Плетенчук рассказал о новой тактике россиян в Черном море.

8 июня спикер Сил обороны юга сообщил, что размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить этот объект от украинских атак.