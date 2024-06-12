ЗС РФ могли захопити два села на Харківщині та Луганщині: деталі від ISW (карта)

Російські військові мали успіхи поблизу Степової Новоселівки. За інформацією аналітиків ISW, запеклі бої протягом 10-11 червня тривали біля низки населених пунктів.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Купʼянська та могли захопити два селища в Харківській та Луганській областях. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 11 червня.

"Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження російських наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове — Кремінна", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 11 червня, окупанти нещодавно просунулися поблизу Степової Новоселівки. Міноборони РФ та російські військкори заявили про нібито захоплення Тимківки Харківської області та Мʼясожарівки на Луганщині. За словами російських мілблогерів, окупанти також просунулися біля Іванівки та Андріївки, проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цьому.

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Аналітики розповіли, що бої тривали поблизу Синьківки, Піщаного, Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Торського, Тернів, у районі Григорівки та Серебрянського лісництва протягом 10-11 червня.

Ситуація на фронті

Що відбувається на фронті: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом 11 червня на Купʼянському напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін, проте напруга зберігалася в районі Берестового. Тоді як наміри ворога просунулися в бік Синьківки зазнали невдачі, ситуація під українським контролем.

На Лиманському напрямку окупанти активізувалися у районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу, ЗСУ успішно відбили 13 атак.

Нагадаємо, 12 червня аналітики DeepState розповіли, що російські військові просунулися біля Сокола, в Новопокровському та його околицях на Донбасі. За інформацією Генштабу ЗСУ, Покровський напрямок — найгарячіший.

11 червня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що на Горлівському напрямку окупанти обходять позиції ЗСУ, тоді як на південному фланзі вони наближаються до траси на Покровськ та Костянтинівка, а північніше атакують Часів Яр. За його словами, ЗС РФ намагаються обійти плацдарм у Горлівці.