ЗС РФ могли зайняти передмістя Часового Яру: у Британії назвали цінність міста для окупантів

Аналітики не виключають, що на Бахмутському напрямку в росіян можуть бути й інші успіхи — йдеться про населений пункт Іванівське, який напередодні ЗС РФ могли захопити.

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Російські окупанти, найімовірніше, зайняли передмістя Часового Яру на Донеччині, яке розташоване за 8 кілометрів на захід від Бахмута. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 12 червня.

За даними аналітиків, противнику ще вдалося захопити село Іванівське, яке також розташоване недалеко від Часового Яру.

"Повідомляється про важкі бої в міських районах, де українські збройні сили протистоять просуванню ЗС РФ. Російські війська, ймовірно, залишаються на східній стороні каналу, що проходить через місто, що є перешкодою для їхнього просування", — ідеться в повідомленні.

У британській розвідці заявили, що ЗС РФ зайняли передмістя Часового Яру Фото: DeepStateMAP

Водночас, продовжують у британській розвідці, окупаційні війська використовують піхоту для наступу і зазнають колосальних втрат, а по місту Часів Яр на Донеччині регулярно завдають артилерійських ударів із застосуванням термобаричних боєприпасів.

"Часів Яр, імовірно, представляє цінність для Росії через своє стратегічне положення на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці заявили, що ЗС РФ зайняли передмістя Часового Яру Фото: Міноборони Великобританії

Раніше українські аналітики з DeepState також повідомляли, що ЗС РФ захопили населений пункт Іванівське на Донбасі. На карті можна побачити, які території тепер тимчасово перебувають під контролем окупантів.

У британській розвідці заявили, що ЗС РФ зайняли передмістя Часового Яру Фото: DeepStateMAP

У Генштабі водночас назвали ситуацію біля Часового Яру напруженою, проте про успіхи противника не повідомляли.

Нагадаємо, 11 червня у РФ заявили про захоплення більшої частини мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, однак ця інформація може не відповідати дійсності. За словами аналітиків, місцевість у місті сприяє тактичній обороні України. Російським військам доведеться або перетнути канал із заходу, або обійти канал з боку "Нового" мікрорайону.